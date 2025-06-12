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Davutoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu Ziyaret Etti

Davutoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile Gazze'deki durum ve diplomatik ilişkiler üzerine istişarede bulundu.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 17:36
Davutoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu Ziyaret Etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret, HÜDA PAR Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşmenin ardından, her iki lider ortak bir basın toplantısı düzenleyerek kamuoyunu bilgilendirdi. Davutoğlu, Irak'taki temasları ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı duyduğu endişeleri aktardı.

Davutoğlu, özellikle Gazze ile ilgili uluslararası dayanışmanın arttığını vurgulayarak, "İnsanlar fevç fevç Gazze'ye gitme amacındalar. Çünkü Gazze ile dayanışma artık bir Orta Doğu bölgesinde yaşamanın, Müslüman olmanın gereği olmaktan çoktan çıktı, insan olmanın gereği haline dönüşmüştür. Gazze'ye gitmek için elimden gelen her türlü çabayı göstereceğim" ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise Davutoğlu'na ziyareti için teşekkür ederek, zulmün asla devam edemeyeceğine dair inancını dile getirdi. Yapıcıoğlu, "Zalim mutlaka o zulmünde bir gün boğulacaktır. İnsanlık vicdanı mutlaka bu katliamı, bu soykırımı bir gün durduracaktır ve inşallah o günler yakındır" diye konuştu.

Bu ziyaret, Orta Doğu'da yaşanan insani krizin ve uluslararası dayanışmanın önemine bir kez daha dikkat çekti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (solda), HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (solda), HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu (sağda) HÜDA PAR Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (solda), HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (solda), HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu (sağda) HÜDA PAR Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

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