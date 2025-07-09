DEAŞ’ın Kaçırdığı Yezidi Kadın 11 Yıl Sonra Ailesine Kavuştu

DEAŞ’ın Sincar'dan Kaçırdığı Yezidi Kadın Dima Emin Salih’in Dramı

Terör örgütü DEAŞ’ın 2014 yılında Irak’ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinden kaçırdığı 24 yaşındaki Yezidi Dima Emin Salih, 11 yıl sonra Duhok’ta ailesi ile bir araya geldi. Yezidilerin yoğun olarak yaşadığı Sincar'a 3 Ağustos 2014'te gerçekleştirilen saldırıda binlerce kişi kaçırılıp öldürüldü.

DEAŞ, Sincar’ın 18 kilometre güneyinde bulunan Koço köyüne de saldırarak burada birçok kişiyi katletti ve kaçırdı. Salih, bu köyde çocuk yaşta esir alındı ve 11 yıl aradan sonra IKBY'nin Kaçırılan Yezidileri Kurtarma Ofisi aracılığıyla ailesine ulaştı.

“Hayatımın En Kötü Anlarını Orada Yaşadım”

Salih, haber ajansına verdiği demeçte, ailesinden 8 kişinin de DEAŞ’ın saldırısında kaçırıldığını belirterek, o karanlık gecede ailesinin parçalandığını ve herkesin farklı yönlere savrulduğunu anlattı. Kaçırıldıktan sonra Irak’ta kısa bir süre kalan Salih, daha sonrasında Irak-Suriye sınırına götürüldüğünü vurguladı.

“Ailemden koparıldım. Hayatımın en kötü anlarını orada yaşadım. DEAŞ, bize karşı son derece vicdansızca davrandı. Oradaki hayat çok kötüydü ve her türlü işkenceyi gördüm.” diyen Salih, geçirdiği yıllarda bir günü bile ağlamadan geçiremediğini ve sürekli korku içinde yaşadığını ifade etti.

Kayıp Yakınlarının Dönmesini Umutla Bekliyorlar

Bir insanın nasıl zarar verebildiğini asla anlamadığını söyleyen Salih, “Biz sadece köylerimizde barış içinde yaşayan sıradan insanlardık. Kimseyi öldürmedik, kimseye zarar vermedik. Ama onlar tüm bu iğrençlik ve vicdansızlıkla gelip hayatlarımızı mahvettiler.” dedi.

Babasının hala kayıp olduğunu ve iki erkek kardeşinden de haber alınamadığını belirten Salih, onların geri dönmesini umutla beklediklerini dile getirdi. Annesi, bir kız kardeşi ve iki erkek kardeşinin kurtulmuş olmasına rağmen, aile üyelerinin eksikliğini her zaman hissettiklerini kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ tarafından 2014 yılında Sincar’ın Koço köyünden kaçırılan 24 yaşındaki Yezidi Dima Emin Salih, 11 yıl sonra Duhok’ta ailesiyle buluştu. Salih, IKBY Kaçırılan Yezidileri Kurtarma Ofisi aracılığıyla ailesine kavuştu.

Terör örgütü DEAŞ tarafından 2014 yılında Sincar’ın Koço köyünden kaçırılan 24 yaşındaki Yezidi Dima Emin Salih, 11 yıl sonra Duhok’ta ailesiyle buluştu. Salih, IKBY Kaçırılan Yezidileri Kurtarma Ofisi aracılığıyla ailesine kavuştu.