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DEM Parti, İmralı Adası'na Ziyaret İçin Hazırlıklara Başladı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İmralı Adası'na ziyaret hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 17:05
DEM Parti, İmralı Adası'na Ziyaret İçin Hazırlıklara Başladı

DEM Parti, İmralı Adası'na Ziyaret İçin Hazırlıklara Başladı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partilerinin MYK toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, partisinin İmralı Adası'na gitmek üzere hazırlık yaptığını belirtirken, "İçinde eş başkanlarımızın bulunduğu, MYK üyelerimizden oluşan bir heyetle, bu dönemi anlamak ve daha güçlü bir şekilde örgütlenmek için doğrudan istişarelerde bulunmak üzere hazırlık yapıyoruz," dedi.

Meclis İçin Öneri ve Sorumluluk

Toplantının gündeminde yer alan diğer önemli bir konu ise Meclis'te kurulması planlanan "Terörsüz Türkiye" çalışmaları için bir komisyon oluşturulmasıydı. Doğan, "Böyle bir tarihsel sorumlulukla karşı karşıya olduğunuzda tatil gerekçe olamaz. Bu nedenle biz DEM Parti olarak, Meclis tatile girmeden Sayın Kurtulmuş'u tekrar inisiyatife davet ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Öcalan ile İletişim Beklentisi

Doğan, önceki günlerde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakınlarıyla görüştüğünü hatırlatarak, DEM Parti'nin de İmralı Adası'na ziyaret planladığını açıkladı. "En kısa sürede orada bir ziyaret gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte Öcalan'ın farklı siyasi parti temsilcileriyle buluşması da kuvvetle muhtemel," dedi.

Doğan, Öcalan'ın özellikle Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, Mazlum Abdi, Kubat ve Bafel Talabani gibi isimlerle görüşmesinin faydalı olacağını düşündüğünü ve bu tür görüşmeleri yapmak istediğini belirtti.

Son olarak, Doğan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile doğrudan temas kurmak isteyen tüm kesimlerin bunu gerçekleştirmesi gerektiğine dikkat çekti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına...

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın açıklaması yaptı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına...

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın açıklaması yaptı.

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