DEM Parti: PKK'nın Çekilmesiyle "Yeni Sayfa" — Hukuki ve Siyasi Adımlar Çağrısı

DEM Parti: PKK'nın Türkiye'den Çekilmesiyle "Yeni Sayfa" ve Hızlı Hukuki Adım Çağrısı

Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, bir otelde düzenledikleri basın toplantısında terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararını değerlendirdi. Liderler, sürecin kalıcı barışa dönüştürülmesi için siyasi ve hukuki adımların hızla atılması gerektiğini vurguladı.

Bakırhan: Tarihi bir kavşaktayız

Bakırhan, Türkiye tarihinin akışını değiştirebilecek bir anda olunduğunu belirterek, bu anın demokrasi ve yaşamdan yana olan herkesin emeğiyle doğduğunu söyledi.

"Kongre kararları ve silahların yakılmasının ardından, çekilmenin de tamamlanmasıyla yeni bir sayfa açılmıştır. Şimdi, çözümü başka bir yerden beklemeden kendi hikayemizi yazma zamanıdır."

Çekilme kararını barış yolundaki kararlılığın en somut ifadesi olarak niteleyen Bakırhan, "Bu, sadece geri çekilme değil, geleceğe doğru büyük bir atılımdır. 21. yüzyıl, barışın, kardeşliğin, eşitliğin, ortak geleceğin ve demokratik Cumhuriyet'in yüzyılı olmalıdır. Tarih bize bu şansı veriyor. Bu fırsatı heba etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Meclis'e çağrı: Hukuki düzenlemeler şart

Bakırhan, sürecin birinci aşamasının kapandığını vurgulayarak, "Çok daha kritik ve hayati olan ikinci aşamaya, yani hukuki ve siyasi adımlarla toplumsal barışa geçiş zamanıdır. Süreç yasalarla, haklarla, özgürlüklerle gelişmelidir. Siyaset ve demokrasi dili güçlendirilmelidir." dedi.

"Meclisimiz, sadece yasaların yapıldığı bir yer değil; tarihin yazıldığı, geleceğin şekillendirildiği yerdir." diye konuşan Bakırhan, "Geçiş dönemi için hukuki düzenlemeler yapılmalıdır. Bunlar sadece teknik düzenlemeler değil, barışın da yapı taşları olacaktır. Herkes artık elini taşın altına koymalıdır. Herkes barış iradesine uygun hareket etmelidir." çağrısında bulundu.

Hatimoğulları: Toplumsal sahiplenme ve diyalog vurgusu

Tülay Hatimoğulları, sürecin toplumsal barışı derinleştirmek ve demokratik siyaseti güçlendirmek için yeni sorumluluklar doğurduğunu belirtti. "Bu son adımla toplumsal barışı derinleştirmek ve demokratik siyaseti güçlendirmek için yepyeni sorumluluklar doğuyor. Kalıcı barışı inşa etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Hatimoğulları, sürecin farklı toplumsal kesimlerce sahiplenilmesinin ortak ve eşit geleceğin kazanılması açısından hayati olduğuna dikkat çekti. "Sürecin bu aşamasında tüm siyasi aktörler ve taraflar arasında tam ve açık diyalog kanallarının işletilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu süreç yalnızca siyasi değil, kültürel ve toplumsal bir dönüşüm sürecidir." ifadelerini kullandı.

Barışı inşa etme görev ve sorumluluğunun herkese ait olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, siyasi ve hukuki adımların hızla atılmasının sürecin ilerlemesi için önem taşıdığını söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan (arkada) ve Tülay Hatimoğulları (önde), bir otelde, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ve sürece ilişkin basın toplantısı düzenledi.