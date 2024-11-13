DEM Partisi'nden Basın Özgürlüğü Eleştirisi: Dağıtım Ücretleri Engelledi

DEM Partisi'nden Basın Özgürlüğü Eleştirisi

DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, bazı gazete ve dergilerin dağıtımında astronomik ücretlerin, muhalif sesleri susturmak için kullanıldığını ileri sürdü. Otlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın sahip olduğu güç ve olanakların, muhalefeti bastırmaya yönelik olarak kullanıldığını vurguladı.

Gazetecilerin Durumu ve Erişim Engelleri

Gazetecilerin tutuklanarak uzun yıllar hapis cezasına çarptırıldığını belirten Otlu, şöyle konuştu: "Basın yayın dağıtımını tekelleştiren sermaye grupları, işçi sınıfı ve ezilenlerin sesi olan gazete ve dergilerin dağıtımını astronomik ücretlerle engelliyor. Sosyalist gazetelerin dağıtım öncesi toplatma kararları alınıyor."

Sansür ve Sınırların Genişlemesi

Otlu, ayrıca, bazı internet sitelerine sık sık erişim engeli getirildiğini belirterek, "Hatta devrimci sosyalist gazetecilerin sosyal medya hesapları bile kapatılıyor, sansür sınırları genişletiliyor." dedi. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın verilerine göre, şu anda 13 gazeteci hapiste bulunuyor. Tüm bu uygulamaların temel amacının; işçi, emekçi ve ezilenlerin haber alma hakkını yok etmek olduğunu sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.