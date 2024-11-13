DOLAR
34,36 0,06%
EURO
36,54 -0,01%
ALTIN
2.884,62 -0,43%
BITCOIN
3.000.096,01 2,51%

DEM Partisi'nden Basın Özgürlüğü Eleştirisi: Dağıtım Ücretleri Engelledi

DEM Parti Milletvekili Çiçek Otlu, basın dağıtımında astronomik ücretlerin muhalefeti engellediğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:20
DEM Partisi'nden Basın Özgürlüğü Eleştirisi: Dağıtım Ücretleri Engelledi

DEM Partisi'nden Basın Özgürlüğü Eleştirisi

DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, bazı gazete ve dergilerin dağıtımında astronomik ücretlerin, muhalif sesleri susturmak için kullanıldığını ileri sürdü. Otlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın sahip olduğu güç ve olanakların, muhalefeti bastırmaya yönelik olarak kullanıldığını vurguladı.

Gazetecilerin Durumu ve Erişim Engelleri

Gazetecilerin tutuklanarak uzun yıllar hapis cezasına çarptırıldığını belirten Otlu, şöyle konuştu: "Basın yayın dağıtımını tekelleştiren sermaye grupları, işçi sınıfı ve ezilenlerin sesi olan gazete ve dergilerin dağıtımını astronomik ücretlerle engelliyor. Sosyalist gazetelerin dağıtım öncesi toplatma kararları alınıyor."

Sansür ve Sınırların Genişlemesi

Otlu, ayrıca, bazı internet sitelerine sık sık erişim engeli getirildiğini belirterek, "Hatta devrimci sosyalist gazetecilerin sosyal medya hesapları bile kapatılıyor, sansür sınırları genişletiliyor." dedi. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın verilerine göre, şu anda 13 gazeteci hapiste bulunuyor. Tüm bu uygulamaların temel amacının; işçi, emekçi ve ezilenlerin haber alma hakkını yok etmek olduğunu sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Memişoğlu'ndan Ailenin Güçlendirilmesi İçin Stratejik Vurgular
2
Tüp Bebek Tedavisiyle Doğan Bebeklerine Doktorun Adını Verdiler
3
Tekirdağ'da İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Zanlı Yakalandı
4
İspanya'da 8 Özerk Bölgede Şiddetli Yağış Alarmı: Evler Tahliye Ediliyor
5
Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor
6
Saraybosna'da 3. Uluslararası Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Başlıyor
7
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 7 Milyon Kişi KADES Uygulamasını İndirdi

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir