Denetimli Serbestlik Sistemi 20. Yılı Sivas'ta Kutlandı

Sivas'ta düzenlenen 'Türk Denetimli Serbestlik Sistemi 20. Yıl Sempozyumu'nda video gösterimi, oturumlar ve plaket töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 16:46
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde sempozyum

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, "Türk Denetimli Serbestlik Sistemi 20. Yıl Sempozyumu" düzenledi. Program Sivas Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa; Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, hâkimler, savcılar, kurum müdürleri, akademisyenler, hukuk fakültesi ve adalet meslek lisesi öğrencileri ile adliye, ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik personeli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Denetimli Serbestlik Sisteminin 20 yıllık gelişim sürecini anlatan kısa video gösterimi yapıldı.

Sempozyumda konuşan Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, denetimli serbestlik sisteminin yalnızca bir infaz yöntemi olmadığını vurgulayarak, "Denetimli serbestlik; suçla mücadelede cezalandırmanın yanında, bireyi yeniden topluma kazandırmayı amaçlayan, insanı merkeze alan çağdaş bir adalet anlayışının somut yansımasıdır. Son 20 yılda sistemin geldiği nokta, kurumlar arası iş birliği ve fedakâr personelimizin emeğiyle mümkün olmuştur" ifadelerini kullandı.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen sempozyumda oturumların ardından, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Sivas Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Soycan ve Sivas Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Köksal tarafından oturuma katılan moderatör ve panelistlere plaketleri takdim edildi.

