Erzincan’a 4 Yeni Tam Donanımlı Ambulans: Acil Sağlık Hizmetleri Güçleniyor

Erzincan’a 4 yeni tam donanımlı ambulans hizmete girdi

Erzincan’da acil sağlık hizmetlerinin kapasitesi, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen tam donanımlı 4 yeni ambulans ile güçleniyor. Yeni ambulanslar, ileri teknoloji altyapısı ve Elektronik Vaka Sistemi ile donatılarak hizmet verecek.

Törenle yapılan teslimat ve sayısal detay

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla Bilkent Yerleşkesi’nde düzenlenen törende, Türkiye genelinde 856 yeni ambulans hizmete alındı. Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin’in de hazır bulunduğu törende, Erzincan’a tahsis edilen 4 araç resmen şehre kazandırıldı.

İleri teknolojiyle hızlı müdahale

Hizmete giren ambulanslar, yalnızca hasta nakli için değil; her biri birer mobil sağlık ünitesi niteliğinde. Ambulanslarda yer alan Elektronik Vaka Sistemi sayesinde vaka anından hastaneye varışa kadar geçen süreç dijital olarak kayıt altına alınacak. Bu altyapı, sağlık ekiplerinin koordinasyonunu artırırken müdahale süresini kısaltmayı hedefliyor.

Sağlık Müdürlüğü’nden teşekkür mesajı

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yeni araçların kente önemli katkı sunacağı vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi:

"Güçlü altyapımız ve yeni katılan araçlarımızla acil sağlık hizmetlerimiz daha etkin ve hızlı bir hale gelecektir. İlimize kazandırılan ambulansların hayırlı olmasını diliyor; başta Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz."

Kritik vakalar ve ulaşılabilirlik

Yeni ambulansların, özellikle kış şartlarının çetin geçtiği Erzincan’da en ücra bölgelere ulaşım ve kritik vakalarda can kurtarıcı bir rol üstlenmesi bekleniyor.

