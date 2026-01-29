DENEYAP 2026 Başvuruları Başladı: Geleceğin Teknoloji Yıldızları Aranıyor

DENEYAP 2026 Öğrenci Seçme Süreci Başladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından yürütülen "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri" programı, teknolojiye tutkuyla bağlı gençleri üretime dönüştürme hedefiyle 2026 öğrenci seçme sürecini başlattı. Program, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) paydaşlığıyla yürütülüyor.

Kimler başvurabilir ve süreç nasıl işliyor?

2025-2026 eğitim-öğretim yılında 4. ve 5. sınıf, 8. ve 9. sınıf ile lise hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, DENEYAP Öğrenci Seçme Sınavı’na başvurarak bu eğitsel yolculuğa katılabilir. Öğrenci seçme süreci üç aşamadan oluşuyor:

1. E-Sınav: İlk eleme aşaması olarak çevrim içi gerçekleştiriliyor.

2. Çevrim İçi Eğitim ve Görevler: E-Sınav’da başarılı olan öğrenciler çevrim içi eğitimleri tamamlayıp verilen görevleri yerine getiriyor.

3. Uygulama Sınavı: Son aşamada öğrenciler fikirlerini uygulamaya dönüştürme şansı buluyor. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde uzun soluklu eğitime kabul ediliyor.

Başvurular çevrim içi olarak alınıyor ve başvuru süresi 6 Mart tarihinde sona eriyor. Başvuru ve süreçle ilgili detaylar için www.deneyap.org ziyaret edilebilir; ayrıca DENEYAP Türkiye sosyal medya hesapları takip edilebilir.

Programın kapsamı ve etkisi

DENEYAP, Türkiye’nin 81 şehrinde bulunan 132 DENEYAP Teknoloji Atölyesi ile gençlere 36 ay boyunca tamamen ücretsiz teknoloji eğitimi sunuyor. Program, Türkiye sınırlarını aşarak 4 ülkede daha uygulanıyor ve gençlerin analitik düşünme, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Kurulduğu günden bu yana DENEYAP; 591.977 başvuru, 44.615 öğrenci ve 10.802 mezun ile geniş bir ekosistem oluşturdu. Bu dönüşüme katkıda bulunan 14.151 eğitmen ise programın önemli destekçileri arasında yer alıyor. 2024 yılında programa gelen 156.000 başvuru ise gençlerin teknoloji üretme heyecanının arttığını gösteriyor.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, "Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye" idealinden hareketle geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini ve girişimcilerini yetiştirmeye devam ediyor.

