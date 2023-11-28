DenizBank’tan ‘Fon’ Skandalına İlişkin Açıklama: Sorumluluklarımız Yok

Fon soruşturması devam ederken konu ile ilgili bir gelişme de banka tarafından geldi. Olaylarla ilgili sessizliğini koruyan DenizBank'tan ilk açıklama geldi. Seçil Erzan davasında içerisinde ünlü isimlerin geçtiği dolandırıcılıkla ilgili sorumluluklarının olmadığını beyan etti. İlgili banka süreçle ilgili ayrıntıları paylaşırken konu ile ilgili Erzan'ın banka tarafından da ifadesinin alındığı vurgulandı. Soruşturma süresinde delil karartma suçlamalarının odağı olan banka ise bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Seçil Erzan’ın ‘Tehdit’ İddialarına Yanıt



Gündemi sarsan "Fon" skandalının etkileri sürmeye devam ediyor. Futbol camiasından birçok önemli ismin adının geçtiği davada Denizbank da sessizliğini bozdu. Aralarında Selçuk İnan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera'nın da yer aldığı davada süreçle ilgili detaylara dair bankadan açıklama geldi.

Seçil Erzan verdiği ifadesinde Ali Murat Dizdar, Tanju Kaya, Cenk İzgi , Hakan Ateş tarafından alıkonulduğunu belirtmişti. Ayrıca Erzan , “Koluma serumlar takılarak bana ‘Bu işi banka dışında yaptım‘ diye söylettirdiler” şeklinde beyanda bulunmuştu. Bu iddialara karşı bankanın açıklaması ise şu şekilde:

"9 Nisan tarihinde gerçekleştirilen ifade alma aşamasında Seçil Erzan, yakını olan H. E.’nin kullandığı ve yine diğer bir yakını olan E. E.’ye ait araç ile gelmiş, H. E. ifade süreci boyunca bankanın lobisinde Seçil Erzan’ı beklemiş, ifade bittikten sonra da aynı araç ile Çorlu’da annesiyle kalmakta oldukları eve geri gitmiş ve geceyi orada geçirmiştir. Seçil Erzan’ın ifadelerinde, maruz kaldığı tehdit ve darp olayları üzerine korku içinde olduğunu beyan ettiğinden 9 Nisan tarihinde, silah taşımayan iki güvenlik görevlisinin içinde bulunduğu araç, gerekmesi durumunda, emniyet güçlerine haber verilebilmesi maksadıyla evinin yakınında bekletilmiştir. Konudan Seçil Erzan da haberdar edilmiş, kendisi bu hassasiyetimiz dolayısıyla Bankamıza teşekkür etmiştir."

Banka Yöneticilerinin Fondan Haberi Yoktu

Denizbank, açıklamalarında soruşturma kapsamında belirtilen para miktarına da dikkat çekti. Banka açıklamasında, “Söz konusu meblağlar, bizim için anlamlı bir büyüklüğe sahip değil” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra şikayetçi avukatların iddiada bulunduğu banka yönetiminin konu ile bağlantısı ve bilgisi olduğu yönündeki beyanlarının da asılsız olduğunun altını çizdi.

Beyanların aksine banka yönetiminin bir ödeme yapması durumunda yönetimin asıl o zaman zimmet suçu işleyeceğini belirtti. Banka açıklamasında, “BDDK denetiminde bir anonim şirket olan Bankamızın, herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın zimmet olmayan bir fiilden ötürü ödeme yapması halinde, asıl o takdirde ödeme yapan banka yöneticilerinin 5411 sayılı Kanun kapsamında zimmet suçunu işlemiş olacağını kamuoyunun bilgisine ayrıca sunmak isteriz” ibarelerine yer verdi.