Denizli 2025'te PMP'de Türkiye Birincisi: 3 bin 378 Organ Bağışı

Denizli 2025'te de PMP'de Türkiye birincisi oldu

Denizli, organ bağışındaki başarısını sürdürerek 2025 yılında da milyon nüfus başına düşen organ bağışında (PMP) Türkiye birincisi oldu. Kentte 2025'te toplam 3 bin 378 kişi organ bağışında bulundu.

Proje ve istatistikler

2019 yılında başlatılan Her Bağış Yeni Bir Hayat projesi, kentte organ bağışına dikkat çekmeyi, bilinç oluşturmayı ve bağışçı sayısını artırmayı hedefliyor. Projenin 2025'te elde ettiği sonuçlar, Denizli'yi PMP sıralamasında zirveye taşıdı. Ayrıca genel organ bağışı verilerine göre Türkiye sıralamasında İzmir, İstanbul, Manisa ve Kocaeli'nin ardından Denizli, 32 bin 696 bağış ile 5. sırada yer alıyor.

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk'ün açıklaması

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, organ bağışının birçok hastaya yeniden yaşama şansı sunduğunu vurgulayarak, tek bir bağışın birden fazla insanın hayatını kurtarabildiğine dikkat çekti. Öztürk; "Denizli’de 2019 yılında başlattığımız Her Bağış Yeni Bir Hayat projesinin başarılarıyla mutlu ve gururluyuz. Tabi elde edilen bu başarılar Denizlili vatandaşlarımızın bilinçli yaklaşımı, sağlık çalışanlarımızın projeyi sahiplenerek özverili çalışmaları ve yürütülen farkındalık çalışmaları sayesinde mümkün oldu. Rakamlara bakacak olursak da proje kapsamında 2025 yılında 3 bin 378 kişi organ bağışında bulundu ve bu rakam milyon nüfus başına düşen organ bağış sayılarında (PMP) Denizli’yi Türkiye’de birinci yaptı. Geçen yıl da bu alanda Türkiye birincisiydik. Başarıyı tekrar yakaladığımız ve zirveyi kimseye bırakmadığımız için ayrıca mutluyuz. Yine genel organ bağışı sayılarına baktığımızda Türkiye’de İzmir, İstanbul, Manisa ve Kocaeli’nden sonra 32 bin 696 bağışla da 5. sıradayız. Ben buradan bir kez daha organ bağışında bulunan Tüm Denizlililere teşekkür ediyor, yine elde ettiğimiz başarılar da büyük emeği olan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Gelecek çalışmalar

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, organ bağışı konusunda bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini açıkladı. Uz. Dr. Berna Öztürk, tüm vatandaşları organ bağışına destek olmaya davet etti ve kentteki başarının toplum bilinci ve sağlık çalışanlarının katkısıyla mümkün olduğunu yeniden vurguladı.

