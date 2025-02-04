DOLAR
35,96 0,03%
EURO
37,15 -0,24%
ALTIN
3.254,76 0,02%
BITCOIN
3.561.184,63 2,25%

Denizli'de Bıçaklı Kavga: 26 Yaşındaki Tamer Cura Öldürüldü

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir gazinoda gerçekleşen bıçaklı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Tamer Cura hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:49
Denizli'de Bıçaklı Kavga: 26 Yaşındaki Tamer Cura Öldürüldü

Denizli'de Bıçaklı Kavga: 26 Yaşındaki Tamer Cura Öldürüldü

Denizli'nin Çivril ilçesinde, bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavga, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Akpınar Mahallesi'nde gerçekleşti ve görüntülerde Tamer Cura'nın (26) cinayet zanlısı E.K. ile tartıştığı anlar yer aldı.

Güvenlik Kameralarındaki Anlar

Görüntülerde, Cura ile E.K. arasında yaşanan gerilimin ardından zanlının, Tamer Cura'yı iki kez bacağından bıçakladığı görülüyor. Kavga sırasında gazinonun çalışanlarının tarafları ayırmaya çalıştığı da dikkat çeken bir ayrıntı.

Tamer Cura'nın yaralanmış olmasına rağmen, katil zanlısının peşinden gittiği anlar, güvenlik kamerası kayıtlarında yer alıyor. Olayın ardından, 30 Ocak tarihinde gerçekleşen kavga sonucunda bıçaklanan Cura, hastaneye kaldırılmış ama maalesef hayatını kaybetmiştir. Gözaltına alınan E.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan'dan Ulusal İstihdam Stratejisi Vurgusu
2
Akdeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı Yayınlandı
3
Pakistan'da LPG Tanker Patlamasında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi
4
İran, Güneybatı'da Hava Savunma Tatbikatı Düzenliyor
5
Nijerya İşçi Sendikası, Hayat Pahalılığı Protestosunu Erteledi
6
Gazze Hükümeti, BM'nin Yakıt Depolamasını Kınadı
7
Denizli'de Bıçaklı Kavga: 26 Yaşındaki Tamer Cura Öldürüldü

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!