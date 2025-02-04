Denizli'de Bıçaklı Kavga: 26 Yaşındaki Tamer Cura Öldürüldü

Denizli'nin Çivril ilçesinde, bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavga, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Akpınar Mahallesi'nde gerçekleşti ve görüntülerde Tamer Cura'nın (26) cinayet zanlısı E.K. ile tartıştığı anlar yer aldı.

Güvenlik Kameralarındaki Anlar

Görüntülerde, Cura ile E.K. arasında yaşanan gerilimin ardından zanlının, Tamer Cura'yı iki kez bacağından bıçakladığı görülüyor. Kavga sırasında gazinonun çalışanlarının tarafları ayırmaya çalıştığı da dikkat çeken bir ayrıntı.

Tamer Cura'nın yaralanmış olmasına rağmen, katil zanlısının peşinden gittiği anlar, güvenlik kamerası kayıtlarında yer alıyor. Olayın ardından, 30 Ocak tarihinde gerçekleşen kavga sonucunda bıçaklanan Cura, hastaneye kaldırılmış ama maalesef hayatını kaybetmiştir. Gözaltına alınan E.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.