Denizli'de Darp İddiası: Acıpayam'da 94 Yaşındaki Kadın Öldü

Avşar Mahallesi'nde evde hareketsiz bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, darbedildiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılan bir kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Avşar Mahallesi'nde yaşayan O.K, sağlık ekiplerini arayarak birlikte yaşadıkları babaannesi Hanım Ayşe K. (94)'yi evde hareketsiz bulduğunu iddia ederek yardım istedi.

Ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde ve kadın üzerinde yapılan ilk incelemede darp izlerine rastlandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayın ardından çelişkili ifade verdiği belirtilen O.K'yi gözaltına aldı.

