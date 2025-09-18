Denizli'de Darp İddiası: Acıpayam'da 94 Yaşındaki Kadın Öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, darp iddiasıyla hastaneye kaldırılan 94 yaşındaki Hanım Ayşe K. müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi; O.K. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:30
Avşar Mahallesi'nde evde hareketsiz bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, darbedildiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılan bir kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Avşar Mahallesi'nde yaşayan O.K, sağlık ekiplerini arayarak birlikte yaşadıkları babaannesi Hanım Ayşe K. (94)'yi evde hareketsiz bulduğunu iddia ederek yardım istedi.

Ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde ve kadın üzerinde yapılan ilk incelemede darp izlerine rastlandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayın ardından çelişkili ifade verdiği belirtilen O.K'yi gözaltına aldı.

