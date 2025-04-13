Denizli'de Miras Yüzünden Kardeş ve Yenge Can Aldı

Denizli'de Kanlı Miras Tartışması

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Çiftlik Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. 55 yaşındaki Şerif Ali A., tartıştığı kardeşi Süreyya A. (50) ve yengesi Zennur A.'yı tüfekle vurdu. Olay, miras meselesi nedeniyle aralarında daha önceden var olan husumet sonucu gelişti.

Olay Anı ve Sonrası

Şerif Ali A., kardeşi Süreyya A.'nın evine gittiğinde, iki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında yanındaki tüfeği kullanan Şerif Ali A., kardeşi ve yengesini otomobile binerken hedef aldı.

Olayın ardından yapılan ihbar neticesinde, hemen sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma, olayın faili olan Şerif Ali A.'yı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşi ile yengesini tüfekle öldürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşi ile yengesini tüfekle öldürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.