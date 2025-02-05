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Denizli'de Öterken Bayılan Horozun Videosu Sosyal Medyada Viral Oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bayılan horozun görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:52
Denizli'de Öterken Bayılan Horozun Videosu Sosyal Medyada Viral Oldu

Denizli'de Öterken Bayılan Horozun İlginç Anı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Akalan Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Mehmet Koparan, bahçesinde yetiştirdiği 6 aylık horozunun öterken bayılma anlarını kaydetti. Bu ilginç görüntüler, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

Görüntüler Büyük İlgi Gördü

Koparan, horozunun 17 saniye boyunca ötüşünü sürdürdükten sonra bayıldığını ve kısa bir süre sonra tekrar ayağa kalktığını belirtti. Bu anları kaydetmek için büyük heyecan duyduğunu ifade eden Koparan, "Bu horozun ötüşünün oldukça güzel olduğunu düşündüm. Herkesin görmesi için videoyu sosyal medyada paylaştım," dedi.

Horoz Yetiştiriciliği Hakkında

Genç yetiştirici, küçük yaşlardan itibaren horoz yetiştiriciliği ile ilgilendiğini ve bu hobisini geliştirdiğini vurguladı. Çektiği video, birçok izleyici tarafından paylaşılarak büyük bir ilgi topladı.

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