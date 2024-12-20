Denizli'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 6 Tutuklama

Denizli'de Uyuşturucu Ticaretine Darbe

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 11 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere yönelik detaylı bir çalışma yürüttü.

Operasyon ve Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalandı. Aramalarda 70 gram sentetik ecza, 38 gram eroin, uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 2 şarjör, 15 mermi, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 140 bin lira, bir miktar döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Adli Süreç ve Tutuklamalar

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan değerlendirmelerin ardından 6 şüpheli tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.