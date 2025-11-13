Denizli OSM'de TÜBİTAK 1831 ile Yeşil İnovasyon Mentorluk Programı Tanıtıldı

Denizli OSM, TÜBİTAK 1831 destekli 'Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentorluk Programı' tanıtım toplantısına ev sahipliği yaparak firmalara yüzde 90 hibe fırsatını anlattı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:15
Toplantı ve katılımcılar

Denizli OSM ‘Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentorluk Programı’ tanıtım toplantısına ev sahipliği yaptı.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Ekobil Ltd. Şti. iş birliğiyle düzenlenen TÜBİTAK 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentorluk Programı tanıtım toplantısı, Denizli OSB konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya bölge sanayicileri ve firma temsilcileri katıldı.

Programın içeriği ve hedefleri

Ekobil Uzmanı Dr. Aslı Sezer Özçelik tarafından yapılan sunumda yeşil inovasyonun sanayi sektörü için önemi, sürdürülebilir üretim modelleri ve firmaların yeşil dönüşüm süreçlerinde yararlanabileceği mentorluk destekleri ele alındı.

Dr. Aslı Sezer Özçelik, programın sanayicilerin rekabet gücünü artırmak, çevresel etkileri azaltmak ve yeşil dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulan teknik desteğe erişimi kolaylaştırmak amacıyla hazırlandığını belirtti.

Finansal destek ve avantajlar

Programın, TÜBİTAK destekli yüzde 90 hibe fırsatı sayesinde firmalara maliyetlerini optimize etme ve yeni nesil sanayiye geçişte önemli avantajlar sağlama imkânı sunduğu vurgulandı.

