Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Denizli'yi Geçen Hafta Felç Eden Zirai Don İçin Destek Kararı!

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin birçok ilini etkileyen zirai don, üreticilerin yıllık emeklerini adeta yok etti. Özellikle Denizli'de meydana gelen bu olay, tarımın kalbini oluşturan çiftçileri zor günler ile baş başa bıraktı. Bu kapsamda, bakanlık tarafından zarar gören üreticilere destek sağlanacağı müjdelenmişti.

Üreticilere Sevindirici Destek!

Ülke genelinde yaşanan soğuk hava dalgası, tarım alanlarında büyük çaplı zararlara neden oldu. Denizli, bu illerden biri olarak öne çıkarken, üreticilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için önemli adımlar atılmaya başlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu konuda hızlı bir destek paketi hazırlayacaklarını duyurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, zarar gören çiftçilere yardım edeceklerini belirtti.

Zirai Donun Etkileri ve Zarar Tespit Çalışmaları

Geçen hafta Denizli'de, sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi sonucu zirai don olayı etkisini gösterdi. Bu durum, filizlenmiş ve çiçek açmış tarımsal ürünlerde büyük kayıplara yol açtı. Özellikle Acıpayam, Çivril, Çal, Bekilli, Güney, Pamukkale gibi ilçelerde bağlar, meyve ağaçları ve sebze ekili alanlar ciddi hasar gördü. Üreticiler, sabah tarlalarına gitmeleri sonuçlarında donun sebep olduğu zararlarla karşılaştı.

Belediye ekipleri, donun zarara neden olduğu bölgelerde hızlı bir şekilde sahaya indiler. Kırsal Hizmetler Dairesi'ne bağlı ekipler, çiftçilerle birebir görüşerek hasar tespit çalışmalarını yerinde gerçekleştirdiklerini ifade ettiler.

Başkan Çavuşoğlu’ndan Destek Mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, don felaketinin tarım üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak önemli açıklamalarda bulundu: "Üreticilerimizin üzüm bağları, meyve bahçeleri ve ekili alanlar dondan olumsuz etkilendi. Ekiplerimiz sahada detaylı tespit çalışmaları yürütüyor. Üreticimizin mağduriyetini gidermek ve üretimin sürekliliğini sağlamak için bütün gücümüzle destek olacağız. Tarım, Denizli’mizin can damarıdır. Çiftçimizin her zaman yanındayız."