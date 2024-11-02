Deprem Bölgesindeki Alacaklılara Taksit Süreleri Uzatıldı

Depremzede İllerde Taksit Süreleri Uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören dört il ve iki ilçede mükelleflerin alacaklı kurumlara yapacakları ödemelerin taksit süreleri 12 ay uzatıldı. Bu konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Etkilenen Bölgeler

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya bulunmaktadır. Ayrıca Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri de etkilenmiştir.

Mücbir Sebep Durumu

Söz konusu bölgelerdeki mükellefler için ilan edilen mücbir sebep hali ise 30 Kasım tarihine kadar uzatılmıştır. Karara göre, bu yerlerdeki alacaklı idarelere 6 Şubat 2023 ile 30 Kasım 2024 tarihlerinde ödenmesi gereken taksitlerin ilkinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden ay içerisinde gerçekleştirilecektir.

Taksit Ödeme Süreleri

Sonraki taksitlerin ödeme süreleri de, bu ayı takip eden aylık dönemler halinde 12 ayda bir ödenecek şekilde yeniden belirlenmiştir. Eğer mücbir sebep halinin başladığı tarihle sona erdiği tarih arasında 12'den fazla taksit varsa, fazla olan taksitler 12'nci taksitle bir arada ödenebilecektir.

Alacaklı İdarelerin Durumu

Ayrıca, alacakları yapılandırılan il özel idareleri, belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi tüm alacaklı idarelerin taksit ödeme süreleri de bu kararla uzatılmıştır.