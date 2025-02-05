Depremlerden Etkilenen 11 Kentte 70 Binden Fazla Sarsıntı Kaydedildi

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük bir sarsıntı aktivitesinin yaşandığını açıkladı. Özmen’in verdiği bilgilere göre, 70 binden fazla artçı deprem kaydedildi.

Bölgedeki Deprem Aktivitesi

Özmen, 6 Şubat'ta gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 ildeki depremlerin en fazla Kahramanmaraş ve Malatya'da meydana geldiğine dikkat çekti. "Bölgede çok sayıda artçı şok oluştu. Geçtiğimiz aylarda Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı ve bu küçük çaplı hasarlara neden oldu" dedi.

Riskler ve İnşaat Güvenliği

Doç. Dr. Özmen, depremler sonrası bölgede yapılan inşaatlarda dikkatli davranıldığını belirtti. Yeni yapıların, fay hatlarından uzak, sıvılaşma ve heyelan riskinin bulunmadığı alanlarda inşa edildiğini vurguladı.

Ege Denizi'ndeki Deprem Fırtınası

Muğla'ya 175 kilometre mesafedeki Santorini Adası'nda şu ana kadar 600’den fazla deprem kaydedildiğini belirten Özmen, bu depremlerin bazıları tektonik, bazıları ise volkanik kökenli olabileceği ihtimali üzerinde durdu. "Bu tür depremler, Türkiye’nin kıyı bölgelerini etkileyebilir ve tsunami riskini artırabilir. Bu nedenle kıyı bölgeleri sürekli teyakkuzda olmalıdır" uyarısında bulundu.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen (fotoğrafta), AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te 04.17'de Pazarcık-Kahramanmaraş ve 13.27'de Elbistan-Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilin, 2 yıldaki sismik hareketliliğini değerlendirdi.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen (fotoğrafta), AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te 04.17'de Pazarcık-Kahramanmaraş ve 13.27'de Elbistan-Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilin, 2 yıldaki sismik hareketliliğini değerlendirdi.