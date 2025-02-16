Dervişoğlu: Türk Milliyetçileri Olarak Türkiye'yi Uyandırmalıyız!

Dervişoğlu, Türkiye'nin Geleceği İçin Tehditler Üzerine Konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli Egemenlik Platformu Kongresi'nde yaptığı konuşmada, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na yaptığı ziyaretlere dikkat çekerek, "Türkiye'yi ölüm uykusuna yatıranlara mutlak suretle Türk milliyetçileri olarak mani olmak mecburiyetindeyiz. Bu uyuyuş devam ederse, bu uykunun uyanışı olmayacaktır," şeklinde sert ifadeler kullandı.

İktidar Eleştirisi ve Yeni Anayasa Tehditleri

Konuşmasında iktidar ve ortaklarını eleştiren Dervişoğlu, devleti partileştirdiklerini ve devlete ait olan iktidarı şahsileştirdiklerini öne sürdü. Ayrıca yeni anayasa söylemleriyle Türk vatandaşlığının tahrip edilmeye çalışıldığını, üniter yapının zedelenmek istendiğini ve milli devlet anlayışının yok edilmeye çalıştığını savundu.

Kuşatılma Teorisi ve Türk Milletinin Sorumluluğu

Dervişoğlu, Türkiye'nin ideolojik, ekonomik ve stratejik olarak içeriden kuşatılmak istendiğini ifade etti. Türk milletinin en büyük sorumluluğunun Cumhuriyet'e ve haklarına sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, "Sıla bebeğine, Narin kızına, mülakatta elenip intihar eden gencine, kesilen ormanlarına sahip çıkmak meselesidir," dedi.

Tarihsel Sorumluluk ve Birlik Vurgusu

Türkiye'nin Lübnan, Libya, Suriye veya Irak olmayı kabullenmeyeceğine dikkat çeken Dervişoğlu, "Tarih bizi, Türk milletinin kurtuluş yolunu açmaya memur; çağ bizi, bu büyük milletin evini büyütmeye mecbur; devir bizi, milli mücadeleyi tahkim etmeye mahkum kılmıştır," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde güçlü bir geleceğe adım atması gerektiğini vurguladı.

Kongreye Katılım

Kongreye Dervişoğlu'nun yanı sıra Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri, şehit aileleri ve çeşitli sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı.

Milli Egemenlik Platformu Kongresi, Ankara'da, Gençlik Parkı Büyük Tiyatro Salonu'nda düzenlendi. Kongreye, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (önde sol 4), Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu (önde sağ 2), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (önde sağ 3) ile milletvekilleri, şehit aileleri ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı.

Milli Egemenlik Platformu Kongresi, Ankara'da, Gençlik Parkı Büyük Tiyatro Salonu'nda düzenlendi. Kongreye, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (önde sol 4), Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu (önde sağ 2), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (önde sağ 3) ile milletvekilleri, şehit aileleri ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı.