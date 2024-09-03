Derya Yanık'tan İslamofobi ile Mücadele Çağrısı

İslamofobi ve İnsan Hakları İhlalleri Üzerine Değerlendirmeler

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, dünya genelinde İslamofobi ile birlikte hak ihlallerinin artığını vurguladı. Yanık, Müslüman toplumlarda yaşanan insan hakları ihlallerinin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından rapor edilen Uygur Türkleri ve diğer azınlıklar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Müslüman Topluluklarda Artan Hak İhlalleri

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırıların soykırım niteliğinde olduğunu belirten Yanık, çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerin büyük çoğunun Müslüman toplulukların yaşadığı yerler olduğunu ifade etti. Yanık, Batı dünyasındaki İslamofobi artışının bu hak ihlallerini meşru gösteren bir atmosfer yarattığını dile getirdi.

Hak İhlallerinin Temel Sebepleri

Yanık, "Günümüzde insan hakları talepleri arasında yaşam, mülkiyet, çalışma gibi temel hakların artık konuşulmadığını görüyoruz." diyerek çevre hakkı gibi yeni tartışmaların ön plana çıktığını belirtti. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşanan insan hakları ihlalleri hakkında ise, "İki yıldır hiçbir değişiklik olmadı. Zorla yerinden etme ve dini özgürlük ihlalleri devam ediyor." şeklinde konuştu.

Uluslararası Toplumun Sorumlulukları

Yanık, BM’nin uluslararası hukuk kurallarına uymayan ülkeler arasında Çin ve İsrail’in bulunduğunu vurgulayarak, bu durumun karşısında uluslararası toplumun daha etkin bir tutum alması gerektiğini savundu. "Cumhurbaşkanımızın, 'Dünya beşten büyüktür' vurgusunun önemini bir kez daha görüyoruz" dedi.

İngiltere’de Aşırı Sağcı Tepkiler

Yanık, İngiltere’de Filistin’e yönelik katliamları protesto eden barışçıl gösterilerin aşırı sağcıları tedirgin ettiğini, bu gösterilere aşırı sağcıların karşılık vermesiyle oluşan atmosferin İslamofobi'yi artırdığına dikkat çekti. "Bu durum, sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın sorunu olmalıdır," diyerek toplumları bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Müslüman ülkelerdeki insan hakları ihlalleri, dünyada artan İslamofobi ile Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların karşılaştığı insan hakkı ihlalleriyle ilgili raporuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Müslüman ülkelerdeki insan hakları ihlalleri, dünyada artan İslamofobi ile Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların karşılaştığı insan hakkı ihlalleriyle ilgili raporuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Müslüman ülkelerdeki insan hakları ihlalleri, dünyada artan İslamofobi ile Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların karşılaştığı insan hakkı ihlalleriyle ilgili raporuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Müslüman ülkelerdeki insan hakları ihlalleri, dünyada artan İslamofobi ile Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların karşılaştığı insan hakkı ihlalleriyle ilgili raporuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.