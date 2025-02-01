Destici: Atatürk'ü Kullanarak Disiplinsizlik Yok Sayılamaz

BBP Genel Başkan Destici, Samsun'da önemli açıklamalarda bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun'da düzenlediği basın toplantısında, silahlı kuvvetlerden ayırma cezası verilen 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Destici, "Kimse yaptığı disiplinsizliği Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak yok sayamaz ya da meşru göstermeye çalışamaz." dedi.

BBP'nin Kuruluş Felsefesi

32 yıl önce kurulan ve milliyetçi, maneviyatçı, demokrat, sivil, İslami katılımcı kavramlarıyla öne çıkan BBP hakkında konuşan Destici, "Büyük Birlik Partimiz, milletin birliği ve kardeşliğinin kalesi olmuştur." şeklinde ifade etti.

Darbelerin Zararlarına Dikkat Çekti

Türkiye'nin 1960 darbesinden sonra pek çok darbe ve muhtira yaşadığını belirten Destici, bunun sonucunda binlerce kişinin mağduriyet yaşadığını vurguladı. "Darbelerin karşısındayız; Türkiye geçmişte kötü sabıkalar yaşadı, mevcut hassasiyetlerimizi göz ardı etmemeliyiz." dedi.

Atatürk'ün Mirası ve Ayrıştırmalara Tepki

Destici, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki rolünü hatırlatarak, "Atatürk üzerinden milleti ayrıştırmaya çalışanlar büyük bir yanlışın içindedirler." ifadelerini kullandı. Öte yandan, terörle müzakereden ziyade mücadele taraftarı olduklarını belirtti.

Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

"Dünyanın hiçbir ülkesinde terör örgütünün partisinin kurulmasına müsaade edilmez. Terörle mücadelede kararlı olmalıyız." diyen Destici, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele gücüne sahip olduğunu açıkladı.

Demokratik Süreçler ve Müzakere Eleştirisi

Demokrasinin önemine vurgu yapan Destici, "Milletin iradesine rağmen demokratik dönüşüm adı altında yapılan müzakere süreçlerini yanlış buluyoruz. Bu yolun bir an önce terk edilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (sağda), Samsun'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına katıldı. Destici'ye partisinin üyeleri Samsunspor atkısı hediye etti.