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Destici: ‘Mazlumun Yanında Olmak Türk Milletinin Görevi’

BBP Genel Başkanı Destici, ilçe kongresinde dünyadaki mazlumlara desteğini vurguladı, Gazze'ye yapılan saldırıları eleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 17:22
Destici: ‘Mazlumun Yanında Olmak Türk Milletinin Görevi’

BBP Genel Başkanı Destici, Mazlumların Yanında Olmanın Önemini Vurguladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Günyüzü İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan, Filistin, Kırım ve Myanmar gibi bölgelerdeki mazlumların desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Destici, "Nerede bir mazlum, yoksul, mağdur, Türk, Müslüman varsa, o bizim kardeşimizdir, soydaşımızdır, dindaşımızdır. Büyük Türk milletinin koruması ve kalkanı altındadır," ifadelerini kullandı.

Dünyadaki Güçsüzlere Yönelik İşgaller Eleştirildi

Destici, dünya üzerinde güçlü ülkelerin, güçsüz olanları kanunsuz bir şekilde işgal ettiğini belirtti. Özellikle İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Destici, bu durumun devamında Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırıların gerçekleştiğini kaydetti.

İslam Dünyasının Sessizliğine Tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin durumu karşısında yalnızca Türkiye'nin sesini çıkarabildiğini ifade eden Destici, "Bu asil Türk milleti her zaman mazlum ve mağdurun yanında olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir," dedi.

İran’a Yönelik Saldırılar ve Batılı Devletler

İsrail'in İran'ı bombalamasına değinen Destici, "Güvendikleri Amerika ve batılı devletler olmasa, bunları yapamazlar," diyerek Batılı ülkelerin müdahelsinin arka planına dikkat çekti. Ayrıca, nükleer silah konusunun taraflı bir şekilde ele alındığını vurguladı.

Kongre sonrasında, BBP Günyüzü İlçe Başkanı Burhan Özkara güven tazeledi ve Destici kendi adının verildiği çocuk parkının açılışını gerçekleştirdi. Programa, Günyüzü Kaymakamı Mohammed Raşit Kurt, Belediye Başkanı Hidayet Özmen, BBP İl Başkanı Taha Baksan ve diğer ilgililer katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Günyüzü Belediyesi Kültür Merkezi'nin...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Günyüzü Belediyesi Kültür Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen partisinin Günyüzü İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Günyüzü Belediyesi Kültür Merkezi'nin...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Günyüzü Belediyesi Kültür Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen partisinin Günyüzü İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

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