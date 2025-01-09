DEVA Partisi'nden Aşı Karşıtı Açıklamalara Sert Tepki

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, aşı karşıtı açıklamalara karşı halk sağlığını koruma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 18:17
DEVA Partisi'nden Aşı Karşıtı Açıklamalara Sert Tepki

DEVA Parti'li Esen'den Aşı Karşıtı Açıklamalara Tepki

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, bir televizyon programındaki aşı karşıtı açıklamalara sert tepki gösterdi. Esen, “Bu açıklamalarla, bilim ve aşı savunuculuğu yapan sağlık profesyonelleri kadar Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu gibi saygın devlet kurumları da töhmet altında bırakılmaktadır.” dedi.

Toplum Sağlığını Tehdit Eden Açıklamalar

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay tarafından yapılan açıklamaların toplum sağlığını tehdit etme potansiyeli taşıdığını belirtti. Karatay'ın ifadelerinin aynı zamanda suç unsuru da içerdiğini ifade eden Esen, “Bu sözlerle her yıl binlerce insanın hayatını kurtaran aşıları geliştiren, ruhsatlandıran ve uygulayan tüm bilim insanları, akademisyenler, kamu yöneticileri ile sağlık çalışanlarına karşı hem hakaret hem de itham suçu işlemektedir.” diye konuştu.

Aşıların Önemi ve Halk Sağlığı Üzerindeki Etkisi

Esen, aşıların hedefledikleri hastalıkları önleyerek hem ilaç kullanımını hem de tedavi masraflarını ortadan kaldırdığını vurguladı. “Aşılar yalnızca yaşam kalitemizi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ülke ve aile ekonomilerini hastalıklarla savaşmaktan koruyor.” dedi. Gündüz kuşağı yayınlarında saçılan yanlış bilgilerin halkın tıbba olan inancını zedelediğini belirterek, “Bu durum, toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.” şeklinde ekledi.

Esen, Karatay'ın programdaki iddialarının asılsız olduğuna dikkat çekerek, “Bu açıklamalar, bilim ve aşı savunuculuğu yapan sağlık profesyonelleri kadar, sıkı denetimlerden geçen aşılar açısından Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu gibi değerli kurumları da töhmet altında bırakmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

DEVA Partisi'nden Esen, çocukluk çağındaki aşılar da dahil olmak üzere, bugüne kadar milyonlarca insanın yaşamını koruyan aşıların hiçbiri için biyolojik silah ifadesinin kullanılmasını kabul etmediklerini, aşı tereddüdünü yaymanın toplumun sağlığını ve çocukların hayatını riske attığını sözlerine ekledi.

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