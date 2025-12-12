DOLAR
Develi'ye 100 Milyon TL'lik Yeni Terminal Hizmete Hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 100 milyon TL yatırımıyla Develi'ye kazandırılan yeni terminal binası hizmete açıldı; işletme yetkisi 25 yıl süreyle Develi Belediyesi'ne verildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:03
Kayseri Büyükşehir'den kırsal ilçelere yatırım hamlesi sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 milyon TL yatırımla Develi ilçesine kazandırılan yeni terminal binası hizmete hazır hale getirildi. Nüfus bakımından Kayseri'nin 4'üncü büyük ilçesi olan Develi'de tamamlanan proje, bölge ulaşımına modern bir merkez sunuyor.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 yılı Aralık ayı toplantısında Develi terminalinin işletme yetkisiyle ilgili görüşme yapıldı. Toplantıda, "Develi ilçesinde yapımı tamamlanan terminal binasının Develi Belediyesi'ne 25 yılı geçmemek üzere tahsis edilmesi" talebi meclis üyelerince değerlendirilerek oy birliği ile kabul edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni terminal binasının Develi'ye hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti ve projenin bölge halkına katkı sağlayacağını vurguladı.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde planlanan yeni terminal binasıyla ilgili takvimi de paylaştı. Buna göre, ihalenin Ocak ayında yapılması, ardından Mart ayında yer teslimi gerçekleştirerek projenin başlatılması planlanıyor.

