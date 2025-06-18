Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten Veda Etti

Kaymakam Çamkerten, Devrekani'ye Duygulu Bir Veda Gerçekleştirdi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinin Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, Bingöl'ün Kiğı ilçesine tayin olmasının ardından ilçeye veda etti. Yaklaşık iki yıl boyunca görev yaptığı Devrekani Hükümet Konağı önünde düzenlenen veda töreninde, kaymakamın duygusal anlar yaşadığı gözlemlendi.

Devrekani'yi Sevgiyle Andı

Çamkerten, yaptığı konuşmada Devrekani'ye olan sevgisini dile getirerek, "Eğer kabul ederseniz, artık ben de Devrekani'nin bir evladı olarak sizlere veda ediyorum. Buna bir veda demeyelim, bir ara veriyoruz diyelim. Devrekani'yi hiçbir zaman afet, musibet, bela bulmasın," ifadelerini kullandı.

Helallik İstedi

İlçe halkından helallik isteyen Kaymakam, "Benden yana bir hakkım yoktur, varsa da helali hoş olsun. Rabb'im cennetinde buluştursun. Elbette eksiğimiz, kusurumuz olmuştur. Şahsi menfaatim uğruna kimseye yanlış yapmadım. İnşallah haklarınızı helal edersiniz," şeklinde konuştu.

Kastamonu Şivesiyle Eğlenceli Bir Veda

Konuşmasına Kastamonu'ya özgü yerel ağızla devam eden Çamkerten, "Gıcı (kozalak) topladık, et ekmeği yedik, mantar topladık, ibi (hindi) yedik, kapıyı da gıygaşuk (yarım açık) bıraktık. Nasrullah'tan suyu içtik, Gambur Köprü'den geçtik. Hepinizin bir evi var Bingöl'de. Yolunuz düşerse şeref duyarım," şeklinde sözlerini tamamladı.

Bir Şehirden Ayrılmak

Büyüğünden küçüğüne herkesle veda eden Kaymakam Hüseyin Çamkerten, ardından ilçeden ayrıldı. Devrekani halkı, onun sıcak ve samimi tavırlarıyla uzun süre hatırlayacak.

Bingöl'ün Kiğı ilçesine tayini çıkan Kastamonu'nun Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten (ortada), ilçeye veda etti.

Bingöl'ün Kiğı ilçesine tayini çıkan Kastamonu'nun Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten (ortada), ilçeye veda etti.