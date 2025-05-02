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Dezavantajlı Mahalledeki Sporcu Kızlar Türkiye Şampiyonluğu Hedefliyor

Kilis'teki dezavantajlı mahallede sporcu kızlar, Türkiye Floor Curling Şampiyonası'nda zafer için hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 11:51
Dezavantajlı Mahalledeki Sporcu Kızlar Türkiye Şampiyonluğu Hedefliyor

Kilisli Kızların Büyük Hedefi: Türkiye Şampiyonası

Kilis'te, Beden Eğitimi Öğretmeni Erdem Çelik tarafından kurulan ve geçen ay bölge şampiyonu olan Floor Curling takımı, 26-29 Mayıs tarihlerinde Denizli'de düzenlenecek Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda birincilik için yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor.

Sporun Yaygınlaştırılması İçin Çalışmalar

Çelik, Kilis Atatürk Ortaokulu bünyesinde 8 ay önce kurduğu Yıldız Kızlar Takımı ile, dezavantajlı bir mahalledeki kızların sporla buluşmasını sağlamak için elinden geleni yapıyor. 6. sınıf öğrencileriyle başlattığı çalışmalar, bölge şampiyonasında elde ettikleri başarı ile taçlandı.

Takımın Hedefi: Şampiyonluk

Geçtiğimiz ay Gaziantep’te düzenlenen Yıldız Kızlar Floor Curling Bölge Şampiyonası'nda birinci olan takım, şimdi gözünü Türkiye şampiyonluğuna dikti. Erdem Çelik, Floor Curling sporunun Kilis’te pek bilinmediğini belirterek, bu dalı yaygınlaştırma mücadelesi verdiğini ifade etti.

Öğrenciler Hedeflerini Paylaşıyor

Öğrencileriyle gurur duyduğunu belirten Çelik, "Şampiyon olmayı çok istiyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz. Öğrencilerime güveniyor ve inanıyorum," dedi. Takımın oyuncularından Tuana Ay, "Türkiye şampiyonu olmak için sürekli antrenman yapıyoruz. Bu sporu, öğretmenim sayesinde tanıdım ve çok sevdim. Eğlenceli ve zeka gerektiren bir spor. Gelecekte antrenör olmayı hedefliyorum," diye konuştu.

Diğer bir takım oyuncusu Fatime Zehra Sellüm ise, "Floor Curling, odaklanma gerektiren bir spor. İleride milli sporcu olmayı hedefliyorum," ifadesinde bulundu.

Kilis'te dezavantajlı mahalledeki okulda beden eğitimi öğretmeni tarafından kurulan kız Floor...

Kilis'te dezavantajlı mahalledeki okulda beden eğitimi öğretmeni tarafından kurulan kız Floor Curling takımı, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Kilis'te dezavantajlı mahalledeki okulda beden eğitimi öğretmeni tarafından kurulan kız Floor...

Kilis'te dezavantajlı mahalledeki okulda beden eğitimi öğretmeni tarafından kurulan kız Floor Curling takımı, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak için yoğun şekilde çalışıyor.

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