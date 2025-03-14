DHKP/C Terör Örgütüne Belediye Desteği: 5 Şüpheli Daha Tutuklandı

İstanbul'daki DHKP/C soruşturmasında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi. 34 şüpheliden 5'inin tutuklanması kararlaştırıldı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 22:16
DHKP/C Terör Örgütüne Belediye Desteği: 5 Şüpheli Daha Tutuklandı

DHKP/C Soruşturmasında Yeni Tutuklamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturmada, toplamda 34 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 17'ye ulaştı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 18 şüpheli hakkında son kararını verdi.

Yeni Tutuklamalar ve Serbest Bırakmalar

Mahkeme, tutuklanan 5 şüpheli ile 13 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Gözaltına alınan ve tutuklanan isimler arasında, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İsmail Erdem, Melih Morsümbül gibi tanınmış isimler yer alıyor. Ayrıca Necati Demirci ve Hatice Yazlık gibi isimler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın Gelişimi

Soruşturma, DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların, özellikle İKOM isimli örgütsel bir yapının, belediyelerden finansman sağlamak için kurulduğunu ortaya koydu. Suçlamalar, 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri üzerinden yapılan finansal destek taleplerine dayanmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda, bu belediyelere ait ihale süreçlerinde yolsuzluklar tespit edildi.

Öne çıkan bir diğer unsur ise Kazova Tekstil adlı firmanın, terör örgütü tarafından ele geçirilmesi ve ardından söz konusu belediyeler ile yapılan ihalelere katılımıdır. İlgili müfettişlerce gerçekleştirilen incelemeler, bu süreçte DHKP/C'ye toplam 22 milyon 870 bin lira aktarımının yapıldığını göstermektedir.

Süreçte, bazı şüphelilerin hala belediyelerde aktif görev yaptığı bilgisi de dikkat çekmektedir. Operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Medya AŞ yönetim kurulu üyesi Kalender Özdemir gibi aktif görevdeki isimler de bulunmaktadır.

Bundan dolayı, soruşturma geniş bir yelpazeyi kapsamakta ve güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmalar devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Suriye Politikası ve Güvenlik Vizyonunu Açıkladı
2
Göç İdaresi'nden Uygur Türkleri Açıklaması: 'Sınır Dışı İddiaları Gerçek Dışı'
3
İngiltere İkinci Kez Ukrayna Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak
4
Samsun'da Elektrikli Bisikletle Otomobil Çarpıştı: Baba ve Kızı Yaralı
5
Mersin'de Tır Kazası: 2 Ölü
6
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında
7
Edirne Valiliği Kosova'da İftar Programı Düzenledi

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın