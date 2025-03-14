DHKP/C Terör Örgütüne Belediye Desteği: 5 Şüpheli Daha Tutuklandı

DHKP/C Soruşturmasında Yeni Tutuklamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturmada, toplamda 34 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 17'ye ulaştı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 18 şüpheli hakkında son kararını verdi.

Yeni Tutuklamalar ve Serbest Bırakmalar

Mahkeme, tutuklanan 5 şüpheli ile 13 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Gözaltına alınan ve tutuklanan isimler arasında, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İsmail Erdem, Melih Morsümbül gibi tanınmış isimler yer alıyor. Ayrıca Necati Demirci ve Hatice Yazlık gibi isimler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın Gelişimi

Soruşturma, DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların, özellikle İKOM isimli örgütsel bir yapının, belediyelerden finansman sağlamak için kurulduğunu ortaya koydu. Suçlamalar, 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri üzerinden yapılan finansal destek taleplerine dayanmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda, bu belediyelere ait ihale süreçlerinde yolsuzluklar tespit edildi.

Öne çıkan bir diğer unsur ise Kazova Tekstil adlı firmanın, terör örgütü tarafından ele geçirilmesi ve ardından söz konusu belediyeler ile yapılan ihalelere katılımıdır. İlgili müfettişlerce gerçekleştirilen incelemeler, bu süreçte DHKP/C'ye toplam 22 milyon 870 bin lira aktarımının yapıldığını göstermektedir.

Süreçte, bazı şüphelilerin hala belediyelerde aktif görev yaptığı bilgisi de dikkat çekmektedir. Operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Medya AŞ yönetim kurulu üyesi Kalender Özdemir gibi aktif görevdeki isimler de bulunmaktadır.

Bundan dolayı, soruşturma geniş bir yelpazeyi kapsamakta ve güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmalar devam etmektedir.