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Dilan Polat ve Sıla Doğu Gözaltına Alındı: Eğlence Mekanındaki Görüntülerin Ardından Soruşturma

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Beşiktaş'taki bir mekandaki görüntüler nedeniyle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 16:16
Dilan Polat ve Sıla Doğu Gözaltına Alındı: Eğlence Mekanındaki Görüntülerin Ardından Soruşturma

Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun Gözaltı Süreci

Beşiktaş'ta yer alan bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada dolaşan görüntülerinin ardından, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu için "hayasızca hareketler" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ikili, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye Giriş ve Süreç

Polat ve Doğu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Bu süreçte, Dilan Polat'ın eşi Engin Polat de avukatlarıyla birlikte adliye binasına giriş yaptı.

Dilan Polat'ın Geçmiş Davası

Dilan Polat, daha önce "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ile "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti.

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