Dilan ve Engin Polat Çifti Serbest Bırakıldı: Uyuşturucu Soruşturması Gelişmeleri

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 4 şüpheli, uyuşturucu soruşturması kapsamında serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 11:11
Dilan ve Engin Polat Çifti Serbest Bırakıldı: Uyuşturucu Soruşturması Gelişmeleri

Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak suçlamasıyla başlatılan soruşturma sonucunda, Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Dilan Polat tarafından kayda alınan bir video ile ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde şüphelileri gözaltına aldı. Videoda Dilan Polat, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan yer alıyordu.

Gözaltına alınan zanlılar, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Burada ifade verdikten sonra, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldılar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, videoya ilişkin yapılan ihbarların ardından resen soruşturma başlatmış ve ilgili adli işlemlerin yapılabilmesi için gözaltı talimatı vermişti.

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