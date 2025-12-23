Dilovası'nda Diliskelesi Sahil Projesi İçin İmzalar Atıldı

Dilovası'nda Diliskelesi Sahil Projesi İçin Protokol İmzalandı

Başkan Ömeroğlu, Ankara temasları kapsamında projeyi tescilledi

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Ankara'daki ziyareti çerçevesinde Diliskelesi Sahil Projesinin sözleşmesini imzaladı.

Ömeroğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek burada Genel Müdür Yardımcısı Dr. Beyhan Oktar ve Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Selçuk Göktaş ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Diliskelesi Mahallesi Sahil Projesi protokolü resmen imzalandı.

Ramazan Ömeroğlu imza töreninde, "Bugün Diliskelesi Mahallemiz için çok hayırlı bir adımı daha attık. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projeleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Sahil projemizin sözleşmesini imzaladık. Bizim anlayışımız araba harçlıkları dağıtmak değil; ilçemize kalıcı, değer katan ve nesiller boyu hizmet edecek eserler kazandırmaktır. Rabbim en kısa sürede bu güzel projeyi hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı nasip etsin" dedi.

Proje kapsamında bölgeye yürüyüş yolları, sosyal donatı alanları ve modern sahil düzenlemesi yapılacağı bildirildi.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ÖMEROĞLU, ANKARA'DAKİ TEMASLARI KAPSAMINDA DİLİSKELESİ SAHİL PROJESİ'NİN SÖZLEŞMESİNİ İMZALADI.