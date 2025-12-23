DOLAR
42,83 -0,02%
EURO
50,68 -0,6%
ALTIN
6.173,04 -1,14%
BITCOIN
3.741.356,88 1,16%

Dilovası'nda Diliskelesi Sahil Projesi İçin İmzalar Atıldı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Ankara ziyaretinde Diliskelesi Sahil Projesi protokolünü imzaladı; yürüyüş yolları ve sosyal donatılar planlanıyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:59
Dilovası'nda Diliskelesi Sahil Projesi İçin İmzalar Atıldı

Dilovası'nda Diliskelesi Sahil Projesi İçin Protokol İmzalandı

Başkan Ömeroğlu, Ankara temasları kapsamında projeyi tescilledi

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Ankara'daki ziyareti çerçevesinde Diliskelesi Sahil Projesinin sözleşmesini imzaladı.

Ömeroğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek burada Genel Müdür Yardımcısı Dr. Beyhan Oktar ve Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Selçuk Göktaş ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Diliskelesi Mahallesi Sahil Projesi protokolü resmen imzalandı.

Ramazan Ömeroğlu imza töreninde, "Bugün Diliskelesi Mahallemiz için çok hayırlı bir adımı daha attık. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projeleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Sahil projemizin sözleşmesini imzaladık. Bizim anlayışımız araba harçlıkları dağıtmak değil; ilçemize kalıcı, değer katan ve nesiller boyu hizmet edecek eserler kazandırmaktır. Rabbim en kısa sürede bu güzel projeyi hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı nasip etsin" dedi.

Proje kapsamında bölgeye yürüyüş yolları, sosyal donatı alanları ve modern sahil düzenlemesi yapılacağı bildirildi.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ÖMEROĞLU, ANKARA'DAKİ TEMASLARI KAPSAMINDA DİLİSKELESİ SAHİL...

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ÖMEROĞLU, ANKARA'DAKİ TEMASLARI KAPSAMINDA DİLİSKELESİ SAHİL PROJESİ'NİN SÖZLEŞMESİNİ İMZALADI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dinar'da Kaçış Rampası Projesinde Kritik Aşama
2
Denizli'de ağrısız tüp mide: Perigastrik blokajla hızlı iyileşme
3
ADÜ'de Panel: Aile İçi Roller ve Sorumluluk Paylaşımı Öne Çıktı
4
Pendik'te Işıl Öykü Dinç Davasında Sanık 2. Kez Hakim Karşısında
5
Çavdarhisar'da Hayvan İşletmelerinde Dezenfeksiyon: Salgınlara Karşı Önlem
6
Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler
7
HPV Yaygın Ama Önlenebilir: Aşı, Kontrol ve Korunma

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi