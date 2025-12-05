Dilovası'nda Prefabrik Ev Yangını: 63 Yaşındaki Asım Bal Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan prefabrik evde çıkan yangında 63 yaşındaki Asım Bal mahsur kaldı ve hayatını kaybetti.

Yangının henüz belirlenemeyen nedenle başladığı, alevlerin kısa sürede büyüdüğü bildirildi. Evde bulunan bir kadın ve 2 çocuk kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

Asım Bal'ın yaklaşık 2 ay önce geçirdiği operasyon sonucu iki bacağının da ampute edildiği öğrenildi; bu nedenle yangın sırasında evden çıkamadığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü ve evden çıkarılan ağır yaralı Asım Bal, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangın sonucu prefabrik ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

