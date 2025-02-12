Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Fransa'da Suriye Konferansı'na Katılacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Fransa'da Uluslararası Suriye Konferansı'na Katılacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek olan Suriye konulu uluslararası konferansa katılacak. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Yılmaz, Suriye'deki yeni yönetimle angajmanın ve yeni yönetime desteğin, ülkenin istikrarı açısından hayati önem taşıdığını vurgulayacak.

Yılmaz, bölücü terör örgütü gibi tehditler konusunda dikkat çekerek, Suriye'nin terör unsurlarından tamamen arındırılması hususundaki Türkiye'nin kararlılığını da öne çıkaracak. Ayrıca, Suriye'de istikrarın sürdürülebilirliği için yeniden imar çalışmalarının başlatılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etmesi bekleniyor.

Konferansta, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının önemine vurgu yapılacak ve adaletin yanı sıra, sabık rejimin işlediği suçlar için hesap verebilirliğin gerekliliği üzerinde durulacak.

Suriye, bölge ve Avrupa-Atlantik coğrafyası14 Aralık 2024'te Ürdün'ün Akabe kentinde ve 12 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantıların devamı niteliğini taşıyor.