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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in Eylemlerini Eleştirdi

Bakan Fidan, BM toplantısında Netanyahu'yu eleştirerek uluslararası toplumdan gerçek bir baskı talep etti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 02:08
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 02:08
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in Eylemlerini Eleştirdi

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kritik Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail'in uygulamalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Uluslararası Toplumun Rolü

Bakan Fidan, Netanyahu’nun uluslararası camiada kendisine tanınan cezasızlığın cesaretini kullanarak, soykırım benzeri eylemleri sürdüreceğini ifade etti. "BM Güvenlik Konseyi ile uluslararası toplum, İsrail’e dur demek için gerçek bir baskı uygulayana kadar bu durumu değiştiremeyecek" dedi.

Keskin Dönüm Noktası

Fidan, "Bugün çok keskin bir dönüm noktasındayız ve izleyeceğimiz yol, ulusların etkileşim biçimini belirleyecek" diyerek, kuralların dayandığı düzenin darmadağın olduğunu vurguladı.

İnsani Durum ve Çözüm Çağrısı

"Gazze'deki bu savaşı durdurmak için aklı selim galip gelebilirdi" diyen Fidan, insani yardımların da engelsiz bir şekilde ulaşması gerektiğini vurguladı. "Acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanmalı, rehin ve mahkum takası gerçekleşmelidir" açıklamasında bulundu.

Güvenlik Konseyi'ne Çağrı

Fidan, Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barışın korunmasındaki sorumluluğuna dikkat çekerek, şu ana kadar uygulama konusunda başarısız olduğunu ifade etti. "Gelin hep birlikte adil ve kalıcı bir barış için çalışalım" dedi.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Bakan Fidan, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarına dayalı bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerektiğinin altını çizdi ve bu şekilde iki devletli çözümün önünü açma çağrısında bulundu.

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