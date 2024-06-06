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Dışişleri Bakanı Fidan'dan 12 yıl sonra Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne üst düzey ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Urumçi ve Kaşgar'a yaptığı ziyaretle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ile bir araya geldi. Fidan, tarihi mekanları ziyaret edip yerel yetkililerle görüştü

Yayın Tarihi: 06.06.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 00:02
Dışişleri Bakanı Fidan'dan 12 yıl sonra Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne üst düzey ziyaret

Bakan Fidan, Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin ziyaretinin son gününde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Urumçi ve Kaşgar şehirlerini ziyaret etti. Bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında başbakan olarak bölgeye yaptığı ziyaretten bu yana en üst düzey ziyaret olarak kaydedildi.

Ziyaretin İlk Durağı: Yanghang Camii

Bakan Fidan, ziyaretine Yanghang Camii ile başladı. Beraberindekilerle camiyi inceleyen Fidan, görevlilerden caminin tarihi ve yapısı hakkında bilgi aldı.

Uluslararası Büyük Pazar'da İncelemeler

Fidan, daha sonra Uluslararası Büyük Pazar'a geçerek çarşıda incelemelerde bulundu. Burada çocuklarla bir araya gelip sohbet etti.

Uygur Türkleri ile Buluşma

Dışişleri Bakanı Fidan, Uygur Türklerine ait bir fırını ziyaret ederek, kendisine burada pişirilen ekmek ve çay ikram edildi. Girdiği mağazalarda yöresel ürünlere dair bilgi alan Fidan, sanat eserleri ve el yapımı ürünleri inceledi.

Resmi Görüşmeler ve Kültürel Ziyaretler

Bakan Fidan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Parti Sekreteri Ma Xingrui ve Vali Erkin Tuniyaz ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklar, bu temasların bölgedeki durumu gözlemlemek ve Türkiye'nin görüşlerini net biçimde iletmek açısından önemli olduğunu belirtti.

Kültürel Hakların Korunması Vurgusu

Fidan, görüşmelerinde Uygur Türklerinin kültürel haklarının korunması ve değerlerinin yaşatılması konusunda Türk ve İslam dünyasının hassasiyetlerini hatırlattı. Bu hassasiyetlerin giderilmesinin herkese yarar sağlayacağını belirten Fidan, bu konudaki algının değişmesinin Çin'in atacağı adımlarla mümkün olacağını vurguladı.

Tarihi Mekanlara Ziyaret

Bakan Fidan, Kaşgar'daki temasları kapsamında Yusuf Has Hacib Türbesi ve Iydgâh Camii'ni de ziyaret etti. Fidan'ın bu ziyareti, bölgeye yapılan en üst düzey ziyaret olarak dikkat çekiyor.

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