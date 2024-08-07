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Dışişleri Bakanı Fidan'dan David Lammy ile Telefon Görüşmesi

Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile Gazze'deki gelişmeleri görüştü ve İsrail'in saldırganlığına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 20:18
Dışişleri Bakanı Fidan'dan David Lammy ile Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yönetsel konuları ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, görüşmenin detaylarını X sosyal medya platformu üzerinden duyurdu. Keçeli, görüşmenin ana temasının Gazze'deki son gelişmeler olduğunu belirtti.

Görüşmenin İçeriği

Keçeli, Fidan'ın, Lammy ile gerçekleştirdiği görüşmede Gazze’deki gerilim ve çatışmaların bölgesel düzeyde yayılma riskine vurgu yaptığını ifade etti. Fidan, İsrail'in ateşkese karşı olan tutumunu hatırlatarak, bu saldırganlığın derhal durdurulması gerektiğini dile getirdi.

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