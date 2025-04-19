Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas İle Ateşkes Görüşmeleri Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas ile Ateşkes Çabalarını Ele Aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Ankara'da bir araya geldi. Bu önemli görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanması adına atılacak adımlar detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, görüşmede İsrail'in, Gazze'ye insani yardım girişini engellemesi ve böylece Filistin halkını açlığa mahkum etme çabaları gündeme alındı. İnsani yardımların bölgede ulaşabilmesi için uluslararası toplumun daha yoğun çaba harcaması gerektiği vurgulandı.

Filistinlilerin Hakları Vurgulandı

Görüşmede, Filistinlileri ana yurtlarından atmaya yönelik çabaların kabul edilemez olduğunun altı çizildi. Ayrıca, Batı Şeria'daki durumun da değerlendirildiği bu toplantıda, İsrail'in işgalini kalıcı hale getirme girişimlerinin bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkat çekildi.

Birlik Çabalarına Destek Verileceği Açıklandı

Filistinli gruplar arasında uzlaşı sağlama çabalarının da masaya yatırıldığı görüşmede, Hakan Fidan, Filistinli gruplar arasındaki birlikteliğin önemine değinerek, Türkiye'nin bu yöndeki çabalara her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu aktardı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle Ankara’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle Ankara’da bir araya geldi.