Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Abu Dabi'de BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Abu Dabi'de BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü.
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