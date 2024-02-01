Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik görüşme: Türkmenistan ve İsveçli mevkidaşları ile görüştü

Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ve Türkmenistanlı mevkidaşı Raşid Meredov ile telefonla konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik görüşme: Türkmenistan ve İsveçli mevkidaşları ile görüştü
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Bakan Fidan, bugün İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefonla konuştu. Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, görüşmede, İsveç'in NATO üyeliği için yaptığı çalışmalar, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında kurulan Daimi Ortak Mekanizmanın gelecek toplantıları için planlar ve Türkiye-AB ilişkilerinin durumu gündeme geldi.

Bakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile de telefonla konuştu. Görüşmede, enerji ve sivil havacılık başta olmak üzere ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi ve çok taraflı platformlarda iş birliği yapılması konuları gündeme geldi.

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