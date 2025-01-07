DOLAR
35,34 -0,09%
EURO
36,84 -0,38%
ALTIN
3.008,43 -0,64%
BITCOIN
3.566.710,07 1,09%

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY Başbakanı Barzani ile Ankara'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY Başbakanı Barzani ile Ankara'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başbakanı Barzani ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Bu önemli görüşme, Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

Bakanlığın paylaşımında, görüşmeye dair bir fotoğraf da yer aldı. Görüşme, iki taraf arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, IKBY Başbakanı Barzani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Denizli'de Ferdi Tayfur İçin Lokma Dağıtımı
3
Karaman'da Market Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı
4
Edirne'de Otomobilin Çarptığı Lise Öğrencisi Yaralandı
5
DSÖ: Çin'de Solunum Yolu Hastalıkları Kış İçin Olağan Seviyelerde
6
Kırşehir'deki Zincirleme Kazada Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Defnedildi
7
BM Raporu: Haiti'de 2024'te Çete Şiddeti 5,6 Bin Ölüm Getirdi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor