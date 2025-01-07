Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY Başbakanı Barzani ile Ankara'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başbakanı Barzani ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Bu önemli görüşme, Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

Bakanlığın paylaşımında, görüşmeye dair bir fotoğraf da yer aldı. Görüşme, iki taraf arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, IKBY Başbakanı Barzani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.