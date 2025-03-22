Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de İİT ve Arap Birliği Toplantısına Katılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın ev sahipliğinde, Kahire’de yarın düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katılacak. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Fidan’ın toplantıda Türkiye’nin 4 Mart'ta gerçekleştirilen Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi’nde kabul edilen Gazze’nin yeniden imarına yönelik plana desteğini teyit etmesi bekleniyor.

Toplantıda, Fidan’ın Gazze’de ateşkesin müteakip aşamalarının bir an önce hayata geçirilmesinin önemini vurgulaması ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için gereken adımları ele alması öngörülüyor. Ayrıca, Gazze’ye insani yardımların yeniden başlamasının, bölgedeki insani krizin hafifletilmesi açısından hayati bir önem taşıdığına dikkat çekmesi bekleniyor. Fidan, aynı zamanda Filistin’in bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasına yönelik ortak çabaları muhataplarıyla ele alacak.

Mısır’ın öncülüğünde yapılan 4 Mart'ta düzenlenen Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi’nde kabul edilen Gazze’nin yeniden imarına yönelik plana Türkiye’nin destek vermesi önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu plan, 7 Mart'ta düzenlenen İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı ile onaylanmıştı.

11 Kasım 2023'te Riyad’da yapılan İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Türkiye, Filistin, Endonezya, Katar, Mısır, Nijerya, Suudi Arabistan, Ürdün ile İİT’in ve Arap Birliğinin Genel Sekreterleri, Gazze'de kalıcı ve kapsamlı barış sağlanması amacıyla uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirilmişti. Bu çerçevede tesis edilen İİT-Arap Birliği Bakanlar Komitesi, Londra, Paris, New York, Washington, Ottawa, Brüksel, Oslo, Madrid ve Amman dahil olmak üzere 18 farklı merkezde toplam 18 girişim gerçekleştirmiştir.