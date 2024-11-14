Diyanet Başkanı Erbaş, Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Dudiç ile Görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Müftü Mevlüd Dudiç ile bir araya geldi. Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Dudiç ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Erbaş, Balkanlar’daki Müslümanları kalplerinin bir parçası olarak gördüklerini vurgulayarak, "Balkanları ecdadımızdan bizlere emanet edilmiş bir yadigar olarak görüyoruz," ifadelerini kullandı. Erbaş, Balkanlar'da ezanların sürekli okunacağına ve Müslümanların camilerde ibadet etmeye devam edeceğine inandıklarını belirtti.

Erbaş, "O bölgelerde gençlerimizin, çocuklarımızın İslam'ı öğrenmelerine sizler vesile olacaksınız. İslam'ın gür sedası her zaman kıyamete kadar Balkanlar'da devam edecek inşallah," diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Dudiç ise kabulden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Erbaş’a teşekkür etti. Görüşmede Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir de hazır bulundu.

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