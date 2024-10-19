Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Aile Forumunda Aile Yapısının Korunmasına Vurgu Yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Aile Forumuna Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da düzenlenen aile forumunda önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, aile yapısını tehdit eden faaliyetler karşısında, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Çocukların Ahiret Bilinciyle Yetişmesi Gerekir

Bağcılar Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Bilinçli Aile Bilinçli Toplum" adlı forumda konuşan Erbaş, çocukların ve gençlerin küçük yaşlardan itibaren ahiret bilinci ile yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Açık Seminer ve Konferanslar Düzenlendi

Geçtiğimiz ramazan ayında, ülke genelinde düzenlenen yüzlerce konferans ve seminer aracılığıyla, 90 bin camide "Peygamber Efendimiz ve Ahiret Bilinci" temasıyla vaazlara yer verildiğini kaydeden Erbaş, bu faaliyetlerin aile yapısının korunması açısından kritik olduğunu belirtti.

Aile Kurumu Üzerindeki Tehditler

Erbaş, aileyi tehdit eden bazı anlayışların tarihsel olarak "cahiliye adeti" olarak sürdüğünü vurguladı. Gençlerin cinsiyet ekseninde duygu ve düşüncelerinin suistimali gibi konuların önemine dikkat çeken Erbaş, toplumun geleceği için bu hususlara gereken önemin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve İl Müftüsü Safi Arpaguş da hazır bulundu.