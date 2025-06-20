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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da Çocukların Eğitimi Üzerine Hutbe Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocukların dini ve ahlaki eğitimine vurgu yaptı, yaz Kur'an kurslarının önemini belirtti.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 17:12
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da Çocukların Eğitimi Üzerine Hutbe Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'daki Hutbede Önemli Vurgular Yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde verdiği hutbede, çocukların eğitimine dair önemli mesajlar aktardı. Erbaş, "Çocuklarımızı Allah'a iyi bir kul, ailesine ve topluma faydalı bir insan olarak yetiştirmek, onların üzerimizdeki hakkıdır." dedi.

Yaz Tatilinin Önemi

Hutbesinde, milyonlarca çocuğun eğitim yılını tamamlayıp yaz tatiline girdiğine dikkat çeken Erbaş, yaz aylarını, çocuklar ve gençler için sadece dinlenme değil, önemli tercihler ve sınavlar açısından kritik bir dönem olarak nitelendirdi.

Çocuklar Emanettir

Çocukların Allah'ın bahşettiği büyük bir nimet olduğuna vurgu yapan Erbaş, "Evlatlarımızın dünyevi başarıları için çaba sarf etmek ne kadar önemli ise, onlara helal ve haram duyarlılığı kazandırmak da o kadar değerlidir." şeklinde konuştu.

Ahlaki Değerlere Dikkat!

Erbaş, içinde bulunulan zamanın çocuklar ve gençler için çok sayıda tehdidi barındırdığını belirterek, dijital platformlarda yayılan olumsuz içeriklerin çocukların ahlaki erozyona uğramalarına neden olduğunu ifade etti. "Batıl ideolojiler ve ifsat edici medya içerikleri, gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizden uzaklaştırmak için çabalamaktadır." dedi.

Kur'an Kursları Başlıyor

Erbaş, çocukların manevi gelişimlerine katkı sağlayacak yaz Kur'an kurslarının 30 Haziran'da başlayacağını duyurdu. Bu kursların, çocukların yaz tatilinde eğlenmelerine ve hayat boyu rehberlik edecek Kur'an ile tanışmalarına imkan tanıyacağını belirtti.

Yağmur Duası

Cuma namazının ardından kurak hava şartları nedeniyle yağmur duası yapan Erbaş, toplumu birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde "Her Yaz Yeni Bir...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde "Her Yaz Yeni Bir Heyecan, Cami, Çocuk ve Kur'an" temalı hutbe irat etti, ardından cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde "Her Yaz Yeni Bir...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde "Her Yaz Yeni Bir Heyecan, Cami, Çocuk ve Kur'an" temalı hutbe irat etti, ardından cuma namazını kıldırdı.

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