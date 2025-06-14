Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ehlibeyt Konusunda Önemli Mesajlar Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da düzenlenen "2. Al-i Beyt Mirasını Yeniden Düşünmek Sempozyumu"'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, İslam inanç ve kültür dünyasında ehlibeyt kavramının derin anlamına dikkat çekti.

Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Erbaş, ehlibeyt kavramının, Peygamber Efendimizin mutahhar eşleri, çocukları, torunları ve diğer yakınlarından oluşan ailesinin özel ismi olduğunu vurguladı. Erbaş, çarpıcı bir şekilde, "İslam'ın hedeflediği toplumsal yapının düşünsel arka planına işaret eden referans kelimelerden biri de ehlibeyt tabiridir," dedi.

Erbaş, sempozyumda yaptığı konuşmada, ehlibeytin İslam'ın ilk yıllarında Peygamber Efendimizin ve diğer insanların ev halkını ifade etmek için kullanıldığını belirtti. "Dini literatürde yer bulması, Hz. Peygamber'in ailesinin müminler nezdindeki anlam ve değeriyle doğrudan ilişkilidir," diyerek konuyu derinleştirdi.

Ayrıca, İslam'ın evrensel değerlerinin hayata taşınmasında ehlibeytin örneklik misyonunun, Hz. Muhammed'in vefatından sonra da sürdüğünü ifade eden Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i ve ehlibeytini ashabına emanet olarak bırakan Allah Resulü'nü hatırlamak önemlidir," şeklinde konuştu.

Erbaş, Müslümanların Kur'an-ı Kerim'e ve Sünnet-i Seniyyeye sahip çıkmanın ulvi bir görev olduğunu belirterek, ehlibeyte duyulan sevginin tarihsel süreçte kimi ideolojik ve politik çıkarlar tarafından istismar edildiğine de değindi. "Müslümanların arasına atılan en büyük fitne, Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi hadisesinin istismar edilmesidir," diyerek bu durumu endişe verici bir gelişme olarak tanımladı.

Diyanet İşleri Başkanı, "Ehlibeyt, İslam ümmetinin önemli ortak paydalarından biridir ve Muhammedi bir muhabbet taşır," diyerek konuşmasını tamamladı. Sempozyum, hafız İbrahim Yağız'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve toplu aile fotoğrafı çektirilmesi ile sunumlarla devam etti. Sempozyuma Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Rotterdam İslam Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz de katıldı.

Konuşmasının sonunda Erbaş'a, Nevzat Tarhan tarafından teşekkür hediyesi verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Üsküdar Üniversitesince NP Sağlık Yerleşkesi'nde düzenlenen "2. Al-i Beyt Mirasını Yeniden Düşünmek Sempozyumu"nun açılışına katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Üsküdar Üniversitesince NP Sağlık Yerleşkesi'nde düzenlenen "2. Al-i Beyt Mirasını Yeniden Düşünmek Sempozyumu"nun açılışına katılarak konuşma yaptı.