Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mekke'de Hacı Adaylarıyla Buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türk Hacı Adaylarıyla Mekke'de Buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke'de gerçekleştirdiği buluşmada Türk hacı adaylarıyla bir araya geldi ve haccın önemine dair önemli vurgular yaptı.

Erbaş, haccın aslında bir iman ve ahlak eğitimi olduğunu belirterek, bu ibadet sürecinde insanların takva, sabır ve şükür gibi erdemleri öğrenme fırsatı bulduğuna dikkat çekti. "Sorumluluğu, dayanışmayı ve fedakarlığı öğreniriz. Ahde vefayı, sadakati ve cömertliği öğreniriz," dedi.

Özellikle Avrupa, ABD ve Kanada'dan gelen Türk hacı adaylarıyla buluştuğu anlarda duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, "Hasretini çektiğimiz bu kutlu ibadeti bizlere nasip eden yüce Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun," ifadelerini kullandı.

Mekke'nin Tarihi ve Önemi

Konuşmasına Mekke'nin tarihsel önemini vurgulayarak devam eden Erbaş, ilk insan ve peygamber Hazreti Adem'in yaşadığı, yeryüzündeki ilk mescit Kabe'nin inşa edildiği bu şehirde bulunmanın manevi değerine dikkat çekti. "Dünyanın kalbindeyiz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa'nın doğup büyüdüğü yerdeyiz," şeklinde konuştu.

Erbaş, Mekke'nin cömertliği ve İslam’a yaptığı katkıları öne çıkararak, "İnsanı kurtuluş reçetesini sunmaktan daha büyük bir cömertlik olabilir mi?" diye sordu.

Hz. Muhammed'in Ahlakı ve İbadetin Önemi

Hz. Muhammed'in güzel ahlakına değinen Erbaş, hacı adaylarının, peygamberin hayatı ve mücadelesi üzerinden onun sünnetini yaşamaya gayret etmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, haccın bir arınma ve bağışlanma fırsatı sunduğunu vurgulayarak, bu ibadetin kötü düşüncelerden arınmayı sağladığını söyledi.

Erbaş, "Hac bir okuldur, bir mekteptir. Hac, bir iman ve ahlak eğitimidir. Hz. Peygamberimiz, 'Mebrur bir haccın karşılığı ancak cennettir' buyuruyor. Cenabıhak hepimize nasip etsin inşallah," diyerek hacı adaylarına tavsiyelerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avrupa, ABD ve Kanada başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen Türk hacı adaylarıyla Mekke'de bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avrupa, ABD ve Kanada başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen Türk hacı adaylarıyla Mekke'de bir araya geldi.