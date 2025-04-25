Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Mücadelemizi Kur'an'ın Yolunda Yapıyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adana'da Hafızlık İcazet Merasimi'nde Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adana’da düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Mücadelemizi Kur'an'ın yolunda yapıyoruz. Resulullah'ın yolunda mücadelemizi veriyoruz. Çünkü Resulullah'ın bize müjdesi, emaneti, vasiyeti var." diyerek sözlerine başladı.

Erbaş, Yüreğir ilçesinde hayırsever iş insanı Hasan Tepeli tarafından yaptırılan Tepelizade Camisi ve Hafızlık Erkek Kur'an Kursu açılışında katıldı. Burada, Diyanet'in cami ve Kur'an kursları üzerindeki önemine vurgu yaptı.

"Türkiye'de cami sayısı 90 bini aştı," diyen Erbaş, "Ülkemizde 30 bin kadar Kur'an kursumuz var. Bunların 2 bin kadarı yatılı. Bu Kur'an kurslarımızda şu an itibarıyla 100 bin civarında çocuğumuz, gencimiz eğitim alıyor" açıklamalarında bulundu.

Yeni Camilerin Açılışı ve Hafızlık İcazet Merasimi

Ali Erbaş, Yüreğir Merkez Camisi'nin açılışını da gerçekleştirdi. Bu cami ile Adana'da toplam 18 cami inşaatının tamamlandığını belirtti ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Ardından, Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda hafızlık icazet merasimine katılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an merasimlerinin özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. "En hayırlıların bulunduğu mekandayız. Kur'an'ı öğrenenler, öğretenler ve hafızlarımız burada. Farkında mısınız? Melekler yukarıda kanatlarını germişler, bizim için rahmet yağdırıyorlar." diye konuştu.

Konuşmasının devamında devlet ve milletin Kur'an yolunda verdiği mücadelenin önemine vurgu yapan Erbaş, "Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi'nde, 'Size iki şeyi emanet bıraktım...' diyerek bizlere büyük bir sorumluluk bırakmıştır. Özellikle gençlere sesleniyorum; sizler eğitimlerinizi tamamladıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığımız'ın minberlerinde, kürsülerinde görev yapacaksınız." dedi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in de katıldığı programda, hafızlık eğitimini tamamlayan 475 kişiye icazet belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kentteki programları kapsamında Yüreğir ilçesinde hayırsever iş insanı Hasan Tepeli tarafından yaptırılan Tepelizade Camisi ve Hafızlık Erkek Kur'an Kursu açılışına katıldı. Erbaş, programda bir konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kentteki programları kapsamında Yüreğir ilçesinde hayırsever iş insanı Hasan Tepeli tarafından yaptırılan Tepelizade Camisi ve Hafızlık Erkek Kur'an Kursu açılışına katıldı. Erbaş, programda bir konuşma yaptı.