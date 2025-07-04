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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Ali Erbaş, Edirne'deki hutbesinde birlik ve beraberliğe önem vererek değerlerimize saldırıya karşı uyanık olunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 14:48
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne'deki Eski Cami’de gerçekleştirdiği hutbede, birlik ve beraberliğe zarar verebilecek söz ve davranışlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti. ‘Bize düşen, birlik ve beraberliğimize zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan uzak durmaktır’ diyen Erbaş, inanç ve değerlerimize yönelik saldırılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Erbaş, “Geçmişe İbretle Geleceğe Ferasetle Bakalım” temalı hutbesinde, Hz. Muhammed'in muharrem ayına sahitlik ettiğini hatırlatarak, “Yarın 10 Muharrem aşura günü. Peygamberimiz (s.a.s), ‘Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan muharrem ayında tutulan oruçtur’ buyurmuş, aşura gününü bir gün öncesi ya da bir gün sonrasıyla iki gün oruçlu geçirmeyi bizlere tavsiye etmiştir.” dedi.

Erbaş, hicri yılın başlangıcı olan muharrem ayının, inananları Allah'ın emirlerine sadık kalmaya ve Peygamberimizin güzel ahlakını örnek almaya teşvik ettiğini vurguladı. Erbaş, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in insanlığa gönderilmiş bir rahmet elçisi olduğunu unutmamalıyız. Bize düşen, birlik ve beraberliği sağlamak ve kötü duygulardan arınmaktır.” dedi.

Aşure günü ile Hz. Hüseyin'in Kerbela'daki şehitliğini hatırlatan Erbaş, İslam dünyasının bu olaydan gereken dersleri çıkaramadığını ifade ederek, “Bize düşen İslam’ın hayat veren ilkelerine sımsıkı sarılmaktır. Kur’an’a ve Peygamberimize yapılan saldırılara karşı birlik olmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Erbaş, Türkiye'deki orman yangınlarına da dikkat çekerek, “Bir süredir ülkemiz orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ciğerlerimiz yanıyor. Yangınlara sebep olmaktan kaçınmalıyız.” uyarısında bulundu. Ayrıca, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak pehlivanlara başarı dileyerek, kazasız bir organizasyon geçirmelerini temenni etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne'de Eski Cami'de "Geçmişe İbretle Geleceğe Ferasetle...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne'de Eski Cami'de "Geçmişe İbretle Geleceğe Ferasetle Bakalım" temalı hutbe irat etti, ardından cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne'de Eski Cami'de "Geçmişe İbretle Geleceğe Ferasetle...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne'de Eski Cami'de "Geçmişe İbretle Geleceğe Ferasetle Bakalım" temalı hutbe irat etti, ardından cuma namazını kıldırdı.

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