Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Hac Ücretleri Hakkında Açıklama

Diyanet Hac Ücretleri Hakkında Açıklama Yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac organizasyonu ücretleri ile ilgili bazı yanlış bilgilere açıklık getirdi. Başkanlık, hacı adaylarının çoğunun hac farizasını 6 bin dolarlık bir ücretle yaptığını duyurdu.

Hac Ücretlerinin Belirlenmesi

Yapılan yazılı açıklamada, "Hac organizasyonu ücreti 8 bin dolar değildir. Hacı adaylarımızın büyük bölümü 6 bin dolar fiyatla hac farizasını yerine getirmektedir," denildi.

Ayrıca, hac organizasyonu ücretlerinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından değil, Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlenip yürütüldüğü vurgulandı. Bu kurul, 7 Bakan Yardımcısı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) temsilcisinden oluşmaktadır.

2500 Dolara Hac İddiası Asılsız

Özel şirketlerin 2 bin 500 dolara hac organizasyonu sunduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığı ifade edildi. Hac organizasyonuyla ilgili herhangi bir yanlış bilgi yayanlar hakkında hukuki işlemler başlatılacağı belirtildi. Diyanet, bu tür gerçek dışı yorumların kabul edilemez olduğunu da ekledi.