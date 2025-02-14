Diyarbakır Anneleri Evlatlarına Kavuşmak İçin Mücadele Ediyor

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler, evlatlarına kavuşma umudunu sürdürüyor. 3 Eylül 2019'da başlayan bu eylem, 1992. gününde devam ediyor.

Anneler, ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişlerini sürdürürken, Güzide Demir, yıllardır göremediği oğlu Aziz'i özlediğini ifade etti. Demir, "10 yıldır oğlumu görmedim. Kar, kış, yağmur demeden buradayız. Çocuklarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız," şeklinde konuştu. Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Demir, annelerin kararlılığını vurguladı.

Oğlu Faruk için eyleme katılan Rahime Taşçı da mücadelelerine devam ettiklerini belirtti. Taşçı, "Faruk'u görene kadar buradan gitmeyeceğim" diyerek, oğluna güvenlik güçlerine teslim ol çağrısı yaptı.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.