DOLAR
36,21 -0,33%
EURO
37,96 -0,15%
ALTIN
3.416,38 -0,53%
BITCOIN
3.516.787,73 -1,04%

Diyarbakır Anneleri Evlatlarına Kavuşmak İçin Mücadele Ediyor

Diyarbakır anneleri, çocuklarına kavuşmak amacıyla HDP binası önünde eylem yapmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:54
Diyarbakır Anneleri Evlatlarına Kavuşmak İçin Mücadele Ediyor

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler, evlatlarına kavuşma umudunu sürdürüyor. 3 Eylül 2019'da başlayan bu eylem, 1992. gününde devam ediyor.

Anneler, ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişlerini sürdürürken, Güzide Demir, yıllardır göremediği oğlu Aziz'i özlediğini ifade etti. Demir, "10 yıldır oğlumu görmedim. Kar, kış, yağmur demeden buradayız. Çocuklarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız," şeklinde konuştu. Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Demir, annelerin kararlılığını vurguladı.

Oğlu Faruk için eyleme katılan Rahime Taşçı da mücadelelerine devam ettiklerini belirtti. Taşçı, "Faruk'u görene kadar buradan gitmeyeceğim" diyerek, oğluna güvenlik güçlerine teslim ol çağrısı yaptı.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Motosiklet Kazasında Polis Memuru Hayatını Kaybetti
2
Rize'de Vefat Eden Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran'ın Cenazesi Kahramanmaraş'a Uğurlandı
3
Elif Nisa Ayhan, Ailesinin Çalıştığı Hastanede Doktor Oldu
4
CHP'li Belediyelerin Fiyat Politikaları Eleştirildi
5
Edirne'de Motosiklet-Minibüs Çarpışması Kask Kamerasında Kaydedildi
6
Batman'da Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı
7
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Çanakkale'de İktidar Mesajı Verdi

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor